擴大搶攻生鮮雜貨商機，全台最大即時外送平台foodpanda於去年底開始便積極拓展外送服務觸角，不只攜手全台市場近 3,000間商店提供生鮮雜貨外送服務，更建立官方自營虛擬超市「熊貓嚴選」，透過全新商業模式成為全台首創虛擬超市的外送平台，從平台業者向上整合進軍零售業，為新零售時代立下全新標竿。

「熊貓嚴選」標榜透過即時外送服務成為民眾「第二個冰箱」。foodpanda指出，美食外送產業崛起，雲端廚房因應而生，另一方面，網購習慣也推動傳統零售業者數位轉型，然而零售業者仍面臨流量無法與大型網購平台競爭、網站維運成本高等痛點，缺乏獲利基礎，當市場逐漸因出現新型態服務內容及消費行為的轉變，催生了新零售模式。

foodpanda積極向上整合，創立「熊貓嚴選」虛擬超市，提供生鮮、雜貨及生活日用品即時外送服務，不對外客開放，只接受foodpanda APP所下訂單。透過外送平台的即時外送服務，虛擬超市可滿足街邊店即時、隨時的購物需求，同時運用大數據精準選物，鎖定目標消費客群，有效降低營運與行銷成本，並觸及更多消費者。

foodpanda董事總經理方俊強表示，「熊貓嚴選」期望為消費者打造更佳的購物體驗，同時更企圖協助合作夥伴透過虛擬超市的模式，更有效的開發市場並因應瞬息萬變的市場需求。

「熊貓嚴選」標榜挾「大數據選品」及「平均20分鐘快速外送」的優勢，輕鬆滿足消費者日常生活用品的即時需求，消費者只要有購物需求可隨時下單，20分鐘到貨，因此不需要再進行一次性的大量採購與囤貨。方俊強說，過去因為採購過程麻煩而費時，消費者習慣一次性大量採購各項生活用品儲放在家裡，如今「熊貓嚴選」20分鐘快速到貨的服務將改變消費模式，當消費者需要生鮮商品時，它就化身為雲端冰箱，即刻送上新鮮的食材和醬料。當消費者衛生紙用完時，它就是雲端儲藏室，立刻送上衛生用品。

熊貓嚴選透過自建倉庫、自控庫存、自己外送的一條龍流程，精準掌握消費者偏好品項與購物行為，讓foodpanda可透過共享外送資源、共享百萬用基礎及大數據分析精準行銷三大特點攜手合作夥伴共拓商機，讓虛擬超市效益最大化發揮。

(工商 )