疫情下的封城措施，帶動手遊市場收入快速飆升。市場調研機構伽馬最新數據，2020年第一季，大陸行動遊戲市場收入創歷史新高，超過人民幣（下同）500億元，年增率超過40％。伽馬認為，雖然新遊戲上線數量減少、短影片等其他娛樂方式也分流用戶使用時長，但手遊市場仍然增長強勁，說明用戶需求旺盛，市場潛力較大。

香港經濟日報報導，伽馬預計，第一季手遊市場的利多，可望推動行動遊戲市場2020年全年收入增長增長。從第一季表現來看，一方面得益於新舊遊戲的共同作用，新遊戲的增長抵消了舊遊戲收入下降的影響，表明遊戲新舊交替期間仍能推動市場收入增長。

伽馬又指，首季度收入增長也是基於居家時間延長，進而帶動遊戲收入增長，按目前疫情趨勢判斷，全年的遊戲收入都可望出現增長。

事實上，新冠肺炎疫情爆發帶動整個遊戲行業需求，不少遊戲公司反映旗下遊戲在疫情期間用戶數、消費均有明顯增長。而據研究機構AppAnnie早前數據顯示，全球首季手遊規模達167億美元，騰訊 旗下「和平精英」、「王者榮耀」更位列冠、亞軍。

(工商 )