南屯區長期穩居台中房市三大交易熱區之一，近年來房價表現直追西屯七期，其中又以單元二重劃區率先站上每坪50萬元關卡。單元二受到低建蔽與低容積限制，未來大樓產品的供給將越來越少，吸引品牌建商包括陸府、精銳、雙橡園、國聚以及新建商-碧國建設，爭相搶進單元二推案。

單元二重劃區因鄰近七期新市政中心，並沿著74號快速道路三個匝道開發，擁有精華區位不但造就房市高峰，也在短短幾年內形成了市政路、公益路、永春東路三個新商圈；其中，公益路上開設多家頂級餐飲名店、串聯出新公益商圈，為周邊豪宅與豪墅提供生活機能。

其中，碧國建設在單元二的首案「碧國時雍」，全區規劃採26.6％超低建蔽率，留下500坪的庭園空間，產品規劃25-37坪、2至3房，總戶數48戶，配備平面車位，並預留電動車充電電源，每坪售價40萬～45萬元，採取不二價銷售策略。

碧國建設董事長蘇偉誠表示，碧國的母公司是一家擁有60年經驗的營造廠，碧國匯集專業職人團隊，新案以「30坪的賓士」為定位，鎖定優質首購族，「會來公益路的客戶，都已具備一定高度，懂的人，看一眼就會感動。」

碧國執行長郝國舜表示，「時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度、低建蔽率、低容積與高綠覆，落腳於公益路最美綠灣的起點，沿河岸往北順時針走一圈，就能繞行公益路、黎明新村、市政路、朝富路等機能指標地，直上中山高與74號快速道路也僅需1分鐘，串起單元二指標地，為新公益路上的富裕生活圈創新格局。

不過，餐飲名店林立的新公益商圈，缺乏真正寧靜住宅該有的面貌。因此，碧國「時雍」力邀涵碧樓建築學人施惟仁創新局，以森林環抱的城堡式建築，規劃搭配L型深徑車道，層層疊疊將城市的喧囂隔絕在外。

「就像時雍另一層意思-時間裡的慵懶感，」建築師施惟仁說道：「本質上來說，我們需要一個親近自然，遠離城市喧囂混沌的地方，我想創造一個讓時間去配合生活，而不是工作來配合時間的反思。」

(工商 )