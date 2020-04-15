15日中午一名21歲就讀輔仁大學的王姓男大生開著要價600萬元的瑪莎拉蒂跑車載女友前往星巴克買咖啡，不料途中卻和一輛小貨車發生擦撞，整個車頭被撞得稀巴爛，估計維修費至少百萬起跳。

據了解，王姓男大生15日中午開著要價600萬元的白色瑪莎拉蒂Quattroporte 4門跑車，正載著女友去星巴克買咖啡，然後前往學校上課，途中卻被搶快闖黃燈的小貨車撞到，撞擊相當嚴重導致瑪莎拉蒂車頭近乎全毀，小貨車也從旁滑行出去翻覆，甚至波及到一旁停等紅燈的機車騎士。

600萬的瑪莎拉蒂撞翻貨車，波及2名騎士，嚇壞路人。（圖／翻攝畫面）

警方到場後對王姓男大生及其車上的女友和小貨車司機進行酒測，酒精濃度均為0，都不是酒駕。詳細事故發生原因及肇事責任歸屬，有待警方進一步釐清。但該輛瑪莎拉蒂價值約6、700萬元，估計維修費用也要高達1、200萬元。

另外，據《三立新聞》報導，這名瑪莎拉蒂的主人，目前就讀輔仁大學企管系3年級，家裡在台中做洋酒貿易商，家境不錯，爸爸還是獅子會會長。他表示車子是家裡買的，價值大約600到700萬，目前開了約2年，沒想到會發生車禍，所幸他和女友都沒受傷。

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(中時電子報)