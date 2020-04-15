知名房產投資客「帥過頭」，本名黃家進，被媒體爆料近期生活窮困潦倒，甚至一天只能吃一餐度日，如今住向朋友借住的分租套房，與過去組炒房團，甚至資產一度突破上億的形象大相逕庭。

至於媒體所提到的2018年帥過頭投資苗栗竹南慘賠案例，當年帥過頭就是聲稱全球晶圓代工龍頭台積電要在竹南設廠，吸引投資人上門。帥過頭在2003年於網路上集資投資房地產，配合上當時高利率環境，使得帥過頭資產一度飆破上億元，但在2015年起政府開始打房後，讓他慘賠5000萬元。

當時報導指出，2014年帥過頭就以台積電會在竹南設廠為誘因，在網路上鼓吹民眾買房投資，11名投資人聽信後，共同集資不到400萬元，竟買下要價1400多萬元、一間竹南的4層樓透天建案，但在合約到期後，台積電直至2018年遲遲沒來設廠，房價也因此大跌4成，房價也慘摔至僅剩下800多萬元。

當時這些買家急得找上門求償，並踢爆帥過頭擺爛不理，並繼續在網路上炒作竹南房產。此外，甚至爆出帥過頭的財務有問題，房子賣不出去之下又找人來投資，導致錢坑越陷越深。

不過，台積電興建竹南先進封測廠案，經過15 個月環評審查，終於在2019年11 月通過環評，台積電預計投資3千億元，預計會創造2500個工作機會。台積電原先於2012年花費32億買下竹南科學園區大埔特定區14.3公頃土地，作為18吋晶圓先進製程製造，後改為先進封測廠用途。

(中時電子報)