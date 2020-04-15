近日口罩數量充足後，台灣紛紛捐贈給世界各地，但就有人質疑華航機身的英文名「China Airlines」會讓人誤以為是大陸捐助，蘇貞昌更明確表示該把「China」拿掉，基進黨新科立委「3Q」陳柏惟更語出驚人，說出「要斷就斷」，引起譁然。

陳柏惟表示華航英文China Airlines經常被誤認為陸籍航空公司，且華航具有半官方性質，與大陸的交流應該能免則免，若因改名造成斷航，那「要斷就斷」。

網友看到紛紛留言痛批：「這支遲早被民進黨切割XD」、「到底誰投他的啦」、「這人居然能當選」、「香港人來台灣當兵到現在華航，怎麼每次都有他」、「快點斷，笑你民進黨不敢斷」、「斷航的損失你要賠嗎？員工你要養嗎？」、「這人講話完全不負責任的」、「交流能免則免，但自己也去大陸賺錢過」。

稍早陳柏惟在臉書補充說明，表示自己主張的是「改名是台灣的自由、斷航是中國的手段；如果改名會造成斷航，我主張還是要改，要斷就斷，而不是我主張華航斷航」。

陳柏惟說：「從頭到尾，其實只有中國可能會斷航台灣，會打壓台灣交朋友，我們希望多多和國際交流，也從不會想要斷航誰，何苦站在中國的立場，把這鍋丟來我頭上」。文末他更抱怨「私心希望斷章取義的狀況能減少一點，我很願意跟大家分享我的看法，但有時還得再回頭解釋被曲解的事情，實在很拖累溝通的效率」。

(中時電子報)