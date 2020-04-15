上周，北韓最高權力人物金正恩參觀了空軍基地，視查MiG-29和Su-25戰機。在這星期，北韓就發表了一張MiG-29發射空對空飛彈的圖片，這對於北韓來說相當少見。

航空學家(The Aviationist)報導，從各方資料判斷，金正恩所視察的地點，應該是平壤以北約50公里的順天空軍基地，因為北韓的MiG-29和Su-25戰機就駐紮在此。從北韓官方透露的照片，也可以看到MiG-29的幾種武器，比如R-60空對空飛彈（北約編號AA-8，外號「蚜蟲」 Aphid ）

也許要向外界表示北韓的軍事裝備是可以用的，所以官方媒體又發布MiG-29發射P-60飛彈的照片，圖說表示「接到最高領袖的命令，戰機鎖定，並獵殺進犯國家的目標」。

航空學家分析，這張照片應該是演習的內容，從煙跡來判斷，這架MiG-29所射擊的標靶，可能是從地面發射的無人機，北韓確實有不少簡易型的無人機，擔任情報偵察，或是慢速飛彈使用，因為韓國也曾與這些無人機交手過，撿拾到好幾具北韓無人機的殘骸。

#NorthKorea Air Force inspection included Mig-29 live fire - likely R-73 (AA-11A Archer) AAM - against simulated target pic.twitter.com/APjPDo1xpK — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 11, 2020

北韓MiG-29戰機，所配備的R-60(或叫AA-8蚜蟲)，是世界上最輕最小的空對空飛彈之一，全彈重量44公斤，射程8公里，問世於1980年，是前蘇聯研發的紅外線導引飛彈。當時蘇聯希望這種飛彈能在各種飛行載具上安裝，也包括直升機。不過它的射程太短，幾乎沒有什麼實戰經驗，在1991年波斯灣戰爭期間，配掛R-60的伊拉克空軍戰機，根本無法接近美國戰機就被擊落，也就沒有發射的機會。

此外，金正恩的視察照片，也出現了Su-25噴射攻擊機，這是北韓官方新聞中，第2次出現這型攻擊機，它所配掛的Kh-25ML和Kh-29ML空對地飛彈也一同出現。

金正恩視察空軍基地，出現Su-25攻擊機，以及Kh-29ML空對地飛彈。(圖/twitter)

這兩種飛彈都屬於短程的空對地飛彈，都使用半主動雷射導引，射程約在10公里左右，彈頭分成兩種，較輕型的只有86公斤，打擊戰車與非強化碉堡還算夠用，但強化堡壘就無法突破了。因此還有增強型彈頭，達到320公斤，用於較大的強化目標。

從敘利亞衝突的過程可以發現，這兩種空對地武器仍是俄羅斯空軍的現役裝備。

(中時電子報)