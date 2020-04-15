國民黨敗選後，黨內掀起兩岸論述討論，改革委員會的「兩岸論述」組今天上午首次開會，會中推選前立委林郁方任召集人，前立委高思博、前陸委會主委辦公室主任施威全為副召集人，而九二共識創始人蘇起也親自與會，談及九二共識涉及國家安全、經濟議題，他對「九二共識」四個字是否調整持開放態度，關鍵要有維持渠道功能的說帖。

國民黨改革委員會原預計在5月22日前提出完整報告出現變化，適逢蔡英文總統即將在5月20日發表就職演說，屆時是否觸及兩岸議題備受關注，因此正研擬延後一個月提出，同時要配合全代會時程，目前尚未定案。

改革委員會兩岸論述組上午首次開會，會中一開始先推選召集人，創造「九二共識」一詞的前國安會祕書長蘇起，推薦熟悉外交國防的前立委林郁方擔任召集人，在眾人支持下，林郁方扛起這個責任，另外會議也推選前立委高思博、前陸委會主委賴幸媛機要施威全擔任副召集人。

林郁方說，對法律熟稔的高思博，在二十一世紀基金會就關注兩岸關係，很年輕且當過立委，也是蒙藏委員會的委員長，更兩度參選台南立委，對地方與國際政治都不陌生，他笑談「老幹（指林郁方）新枝」。

與會者表示，前國安會祕書長蘇起對於兩岸關係憂心忡忡，會中提及當初創造九二共識，是希望政府進入陳水扁時代後，兩岸能有互相來往的渠道與通關密語，但沒有堅持要「九二共識」這四個字，關鍵要有維持渠道功能的說帖。林郁方補充，蘇起在會中提到，九二共識也牽涉國家安全與經濟課題。

據透露，不少民代在會中反映，難以向一般民眾說明九二共識的內涵，期盼能提出具說服力且可操作的說法，利於第一線作戰的民代政治說服與地方宣傳，才能維持選舉競爭力，同時也要顧及傳統支持者的感受。

另一位與會者說，今天會議沒有具體談到創造新名詞取代九二共識，對於九二共識精神被扭曲，以及美中貿易戰尚未告一段落又爆發新冠肺炎疫情，面對美中關係變化，台灣如何因應等都是未來要關注的議題。

這位人士表示，上午會議並沒有太大分歧，有人認為國民黨與民進黨面對大陸的態度不同，國民黨雖不接受中國共產黨的統治，但並不歧視大陸人，同時肯定台商對台貢獻，在這個基本立場下，國民黨應把兩岸論述化繁為簡，增加新元素，以獲得年輕人的認同。

林郁方指出，中華民國如何在中共干擾下，開拓國際空間，無論如何，都必須正視大陸就在我們旁邊，兩岸要維持和平穩定的台海關係，中華民國最高戰略指導就是避戰。

(中時 )