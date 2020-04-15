新冠肺炎疫情蔓延全球，但台灣友邦國家尼加拉瓜的總統Daniel Ortega卻已經消失一個多月，且相較於其他周邊國家針對防疫而實行的封閉措施，尼加拉瓜沒有採取任何封鎖邊境或停課的行動。

綜合外媒報導，現年74歲的Daniel Ortega最後一次的露臉是在3/12的一場線上會議，這一個多月來都沒有出現面對該國疫情。尼加拉瓜現在無論是國家邊境、學校都持續開放著，雖然部份人民自主隔離，但政府沒有強制規定社交距離，因而招致不少批評。

這幾個星期以來，慶典照樣舉行，政府甚至像過去一樣宣傳著慶典。世界衛生組織美洲地區主任Carissa F. Etienne指出，「我們十分擔心這樣的大型聚會以及未保持適當社交距離的人們，同時感染預防與控制的不足也很讓人擔憂」。

國際組織《人權觀察》認為，尼加拉瓜對抗疫情根本不在意，將國民的健康和生命置於危險中，且Daniel Ortega是拉丁美洲唯一一個沒有針對疫情發表任何聲明的領導人。

尼加拉瓜政府堅持目前境內僅有9例新冠肺炎病例、1例死亡，目前由副總統、Daniel Ortega的妻子Rosario Murillo Zambrana主持大局，日前她接受採訪時，完全沒有提到任何疫情，強調一切都很平靜，大家都在享受傳統慶典。

(中時電子報)