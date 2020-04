新加坡總理夫人何晶一句「Errr…」引爆台星網友大戰,隨後她的一舉一動皆受到關注,她接連轉發了新聞與陳時中教學電鍋乾蒸口罩、台灣0新增確診有關、一張蛙的圖片、「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片等。何晶PO文是用英文,網友討論也「各自表述」。

何晶昨(14日)及今日(15日)接連在臉書上發了多個與台灣有關的PO文,她分別2次轉貼台灣新冠肺炎0確診新聞,第一次寫下「Good show」,第二次寫了「We celebrate every small step of success anywhere and everywhere」。

何晶英文PO文又引爆網友討論,有人認為何晶就是在酸,因為把「Good show」翻譯為「精彩的表演」;宅神朱學恒也在臉書上評論,「看來餘怒未消啊,Good show is not good job... 演的好不是幹的好」他還酸說「洗版贏來的和平不是真的和平、筆戰換來的道歉不是真的道歉」。

何晶寫:「We celebrate every small step of success anywhere and everywhere」,又被網友質疑,自認台灣都已經做到零確診了,還只是「成功的一小步嗎?」

批踢踢上有網友認為是看不懂英文的人才會認為何晶在酸,「鄉民是英文太差是不是?」、「綠蟑英文程度堪憂」,不過也有人說,「good show就是在酸阿,覺得是在稱讚的英文老師要哭了」、「他都故意用語意不祥的英文」、「講個英文到處惹議 阿鬼你還是說中文」。

何晶隨後又分享靜思語,圖片上竟然是一隻「蛙」,讓網友看了全炸鍋了,紛紛認為這「蛙」有背後的含意。今日(15日)下午何晶再度轉發一條「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片,又再度引起紛爭。但是,令人不解的是,何晶卻在轉發影片上的PO文寫一段新加坡媽媽帶著兒子到台灣求醫的經驗,最後還要大家互相幫忙,這樣就能戰勝新冠病毒。該則PO文立刻引發網友討論,留言表示「很明顯這個Ho Ching 是故意的」、「心平氣和則近善~ 別理網軍」。而這也是何晶截至15日22時,最後的一則PO文,她已連續約8小時沒有新PO文了。

(中時電子報)