新加坡總理夫人何晶一句「Errr…」引爆台星網友大戰，隨後她的一舉一動皆受到關注，她接連轉發了新聞與陳時中教學電鍋乾蒸口罩、台灣0新增確診有關、一張蛙的圖片、「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片等。何晶PO文是用英文，網友討論也「各自表述」。

何晶昨（14日）及今日（15日）接連在臉書上發了多個與台灣有關的PO文，她分別2次轉貼台灣新冠肺炎0確診新聞，第一次寫下「Good show」，第二次寫了「We celebrate every small step of success anywhere and everywhere」。

何晶英文PO文又引爆網友討論，有人認為何晶就是在酸，因為把「Good show」翻譯為「精彩的表演」；宅神朱學恒也在臉書上評論，「看來餘怒未消啊，Good show is not good job... 演的好不是幹的好」他還酸說「洗版贏來的和平不是真的和平、筆戰換來的道歉不是真的道歉」。

何晶寫：「We celebrate every small step of success anywhere and everywhere」，又被網友質疑，自認台灣都已經做到零確診了，還只是「成功的一小步嗎？」

批踢踢上有網友認為是看不懂英文的人才會認為何晶在酸，「鄉民是英文太差是不是？」、「綠蟑英文程度堪憂」，不過也有人說，「good show就是在酸阿，覺得是在稱讚的英文老師要哭了」、「他都故意用語意不祥的英文」、「講個英文到處惹議 阿鬼你還是說中文」。

何晶隨後又分享靜思語，圖片上竟然是一隻「蛙」，讓網友看了全炸鍋了，紛紛認為這「蛙」有背後的含意。今日（15日）下午何晶再度轉發一條「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的影片，又再度引起紛爭。但是，令人不解的是，何晶卻在轉發影片上的PO文寫一段新加坡媽媽帶著兒子到台灣求醫的經驗，最後還要大家互相幫忙，這樣就能戰勝新冠病毒。該則PO文立刻引發網友討論，留言表示「很明顯這個Ho Ching 是故意的」、「心平氣和則近善~ 別理網軍」。而這也是何晶截至15日22時，最後的一則PO文，她已連續約8小時沒有新PO文了。

(中時電子報)