公園內有高4米的機器人溜滑梯，大、小朋友皆玩得不亦樂乎。（張睿廷攝）

新北市府斥資1600萬打造的鳳鳴公園15日正式啟用，此公園是以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的全齡化共融兒童遊戲場，也是市長侯友宜上任後第22座特色公園。副市長陳純敬表示，遊樂場設施包括機器人磨石子華提、4公尺高溜滑梯、攀爬網等，都是專為親子打造，相信未來會成為鳳鳴地區特色景點。

新北市府15日下午在鳳鳴公園舉辦啟用典禮，副市長陳純敬、地方民代幾乎都到場，與孩童們一起在公園內遊戲，成人、孩童都玩得不亦樂乎。

陳純敬指出，鶯歌鳳鳴地區有鳳鳴國小，居民眾多，極度缺乏遊憩場所，因此市府積極建設鳳鳴公園，

新北市立委蘇巧慧說，當初公園設計時，主題本來是「大恐龍」，但有許多居民提出反對意見，市府也從善如流，重新規畫，將主題意象變更為「機器人」。

新北市議員洪佳君指出，新公園的增設對地方具有相當重要的意義，也期盼市府能繼續增設特色公園，替居民增加更多休憩場所。

新北市工務局表示，鳳鳴公園設是以「ROBOT CITY機器人城市」為意象設計的全齡式共融公園，設施包括、土丘滑梯、齒輪扳手意象跳樁、沙坑、吊繩球及高4公尺的溜滑梯，極具特色。

工務局指出，鳳鳴公園是侯友宜上任後的第22座特色公園，預計今年將再完成至少28座共融特色遊戲場及2處全齡化公園，未來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數從原1.31座提升至2.56座，服務密度為全國最高，期盼讓新北市成為全台宜居城市。

(中時 )