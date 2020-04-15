川普暫時中止對WHO提供資金。此舉引發著名醫學期刊《刺胳針》主編理查德·霍頓直言：「這是對全人類的犯罪與背叛」。

美國抗疫不利之際，美國總統川普（Trump）找替罪羔羊，宣稱WHO「未能及時分享疫情信息」，「要對這麼多死亡負責」。川普宣佈，已指示暫時中止對WHO提供資金。此舉引發著名醫學期刊《刺胳針》主編理查德·霍頓直言：「這是對全人類的犯罪與背叛」；美國民主黨議員亦聲援查德·霍頓，批評川普甩鍋卸責。

理查德·霍頓並對美國抗疫大將、國家過敏及傳染病研究所（NIAID）所長佛奇喊話：「親愛的安東尼·佛奇博士，川普總統昨天聲稱世衛組織對新冠病毒大流行的『掩蓋』是有罪的，聲稱其『未能獲得、審查和分享信息』，你知道這些說法不是真實的。請糾正你的總統，請站在真理這邊。」

對川普推卸責任做法，美國民主黨議員紛紛表態，抨擊川普為了替自己找藉口，卻將全球公衛置於更大的危險中。民主黨全國代表大會戰情室副主任丹尼爾·韋瑟在一份聲明中稱：「在疫情全球蔓延的關頭，川普卻要停止資助一家負責抗擊全球疫情的傑出機構。他為了掩蓋自己的過失，寧肯將全球公共衛生置於更大的危險中。但美國人民了解真相，是川普數月來一直無視警告……川普的無能令這場危機雪上加霜。」

(中時電子報)