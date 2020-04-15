南韓今天舉行單院制國會選舉。本屆大選雖然碰上新冠疫情，但投票率高達66.2%，創28年來新高。由於政府抗疫表現獲得輿論好評，文在寅總統領導的執政黨共同民主黨及其外圍政黨共同市民黨可望拿下過半席次。

南韓國會選舉每4年舉行一次，這屆共選出300席，其中253席為直選，47席為不分區，不分區中有30席按政黨得票率分配。韓國廣播公司（KBS）的出口民調顯示，共同民主黨+共同市民黨預計將贏得155-178席次。最大在野黨未來統合黨（UFP）及其附屬的未來韓國黨，可能贏得107-130個席位。

分析稱，共同民主黨接連贏得2017年總統大選、2018年地方選舉、以及這次的國會大選，時隔16年漂亮斬獲150席以上議席，給了文在寅政府一劑強心針，讓文在寅可在剩下2年任期全權主導施政，將加速推動司法改革、落實基本工資、抑制房價、推動兩韓合作等等。反觀慘敗的未來統合黨內部將陷入混戰。

在新冠肺炎疫情籠罩下，全國逾1.4萬個投票所均做了特別安排。選民進入票站前必須消毒雙手、戴上一次性手套、接受體溫檢測，在票站內逗留期間需配戴口罩；體溫高於攝氏37.5度或沒有戴口罩的選民，則安排到獨立區投票。

而強制居家隔離的1.3萬名選民，經事先申請、且無發燒咳嗽等疑似症狀，也獲准短暫離家，步行或自駕前往投票所。但投票時間在一般選民投票時間結束後，即當地時間今天下午6時過後。

(中時 )