光天化日傳槍響！台南市安南區新宅路口一處建築工地內的冷飲部陳姓老闆疑因金錢糾紛，今天下午1時多遭人開1槍，子彈貫穿左大腿，所幸沒有生命危險。台南警三分局初步掌握，歹徒犯案後，與同夥3人分乘2車揚長離去，警方正鎖定特定對象追緝中。

據了解，陳姓老闆在案發後跑走，隨後就近到安南醫院治療，而他疑似與現場工人有金錢糾紛，才釀成這起槍擊事件，不過，警方強調，案情仍待釐清，已根據轎車車號，以車追人，也已傳喚關係人到案說明。

(中時 )