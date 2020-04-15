食品股王、烘焙原料大廠德麥（1264）15日公告，董事會通過投資設立印尼子公司案，成為該公司繼今年3月前進美國後，再度跨足新市場！德麥發言人邱俊榮表示，預計今年6月展開籌設工作、明年初完成子公司的設立，目前規畫地點以雅加達為主，初期資本額100億印尼盾（約新台幣近2,000萬元），先以麵包、蛋糕等產品線為主力。

德麥目前事業版圖以台灣為重心，2019年營收比重超過一半以上，另有中國大陸、香港跟馬來西亞，2020年3月正式成立美國子公司，則是德麥朝向亞洲以外新市場布局的首部曲。而印尼將成為德麥在東南亞的第二個新市場！

邱俊榮透露，事實上，德麥2013年曾進入泰國市場，2016年鎩羽而歸，不過也從中得到許多寶貴經驗，對於此次再度前往印尼市場，有更充分的準備。

邱俊榮說，公司選擇是否投入新市場，通常考量幾個面向，一是當地人口數、二是平均所得、三是當地烘焙消費傾向。針對美國跟印尼子公司挹注營運的時間，他表示，公司已做好蹲馬步2～3年的準備，雖短時間內不會立即看到貢獻，但是放眼長遠未來必要的投資。

德麥今年3月合併營收3.39億元，年增6.88％。邱俊榮表示，主要是台灣市場營收成長10％以上帶動；至於大陸則因疫情影響、加上人民幣貶值，單月營收下滑幅度約一成。也由於兩岸彼消此漲，以今年第一季來看，台灣營收已占德麥整體營收66％，大陸營收占比則縮小到25％，馬來西亞、香港合計約9％。

(工商 )