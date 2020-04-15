苗栗一名21歲女子和一名人夫認識後，明知道對方已婚，仍多次和對方到摩鐵發生性關係高達48次，正宮得知後，氣得向女子及其父親提告，求償218萬元，經法院審理，判女子需賠償正宮精神撫慰金4萬元，而其父親則應連帶賠償12萬元。

判決書指出，這名21歲女子和人夫結識後，明知道對方有家室，仍於2018年3月間到2019年4月間與他發生48次性關係，其中有36次是在女子未滿20歲時發生，因此女子父親應負連帶損害賠償責任，而剩下的12次則是於女子滿20歲後發生。

人夫表示自己是於2016年5、6月間，在酒店認識女子，且於同年6月開始，每月會給女子2萬到3萬餘元的「生活費」；女子也承認，人夫在她16歲時開始包養她，每個月會給她2萬元，「只要他找我，我就會跟他出去發生性行為。」

經苗栗地方法院審理，認為女子當時因年輕思慮不周，加上人夫又按月提供金錢包養，才會輕率與人夫發生性行為，其侵權行為之惡性尚非重大；考量到她高職肄業，且目前無業懷孕中，生活費用由丈夫負擔，因此判她賠償正宮精神撫慰金4萬元，而女子父親則應連帶賠償12萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)