台南工地傳槍響 冷飲老闆遭開1槍無大礙 警追特定對象 22:332020/04/15 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市安南區新宅路口一處建築工地傳出槍響。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光天化日傳槍響！台南市安南區新宅路口一處建築工地內的冷飲部陳姓老闆疑因金錢糾紛，今天下午1時多遭人開1槍，子彈貫穿左大腿，所幸沒有生命危險。台南警三分局初步掌握，歹徒犯案後，與同夥3人分乘2車揚長離去，正鎖定特定對象追緝中。 據了解，陳姓老闆在案發後跑走，隨後就近到安南醫院治療，而他疑似與現場工人有金錢糾紛，才釀成這起槍擊事件，不過，警方強調，詳細案情仍待釐清，已根據歹徒作案車牌車號，以車追人，並也已傳喚關係人到案說明。 (中時 ) #老闆 #陳姓 #歹徒 #糾紛 #金錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市警臨檢金錢豹 加嚴稽查特種行業實名制 00:322020/04/11 社會 看得到摸不到？金錢豹社交距離 沙發貼「X」長這樣 16:292020/04/11 生活 員警壓制拒檢屁孩！「飛天一腳踹頭」掀論戰 執法過當：申誡2支 12:012020/04/12 社會 金錢豹包廂座椅自畫「ｘ」 酒客小姐增社交距離 12:012020/04/12 社會 台中今晚強力稽查 金錢豹海派店關燈歇業 22:592020/04/12 社會 獨家／不聽病妻勸阻執意網路買口罩 疼某男破財還被罵翻 09:322020/04/13 社會 掛布條誣指安親班打人 北市議員李慶元被訴 13:412020/04/13 社會 網驚「什麼開銷一個月要20萬」小甜甜公布金錢流向 09:452020/04/14 娛樂 橋頭桶屍案 死者生前涉糾紛 04:102020/04/15 地方新聞 台南工地傳槍響 冷飲老闆遭開1槍警追特定對象 22:322020/04/15 社會 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 社會10點檔》轄區死人比活人多 派出所報案怪事多 - 萬象 1600萬麥拿倫跑車撞山壁 車主站旁傻眼 - 社會 最大盜版楓林網被抄 劇迷起床更崩潰：這3網「自宮」了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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