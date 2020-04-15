韓國女團KARA成員之一的具荷拉於2019年11月不幸逝世，事後爆出她的生母積極爭遺產，甚至在喪禮上找其他藝人合照，各種脫序行徑讓人看傻眼；近期男藝人洪錫天在談話性節目聊到具荷拉一事，回憶當天情形，直言「我就是那個被找合照的當事人」，直接證實具荷拉生母不得體行為。

男藝人洪錫天在節目中聊到具荷拉喪禮的狀況，他表示自己第一天就到靈堂祭拜令他心疼的妹妹，當時有位中年大媽熱情迎接他，還主動要求想要握手和合照，讓洪錫天很傻眼，只能婉轉地拒絕；後來才知道那位大媽居然就是具荷拉的親生母親，直呼「她笑得非常開心，還化妝打扮……後來同事告知是荷拉的母親，我才明白」。

具荷拉的親生母親其實在她年幼時，就拋家棄子，所以荷拉長大懂事後，發現心裡始終有個空洞，後來看心理醫師後，被建議去尋找生母，或許能改善；但萬萬想不到，不僅沒有給自己帶來安慰，反而更令她和其他家人痛心。

(中時電子報)