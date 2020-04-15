一年一度母親節將至，因應防疫過節需求，量販通路愛買宣布，今年首度祭出母親節套餐「代客料理」預購服務，有4人份、6人份可選擇，強調取貨當日廚師現煮，且每人只要500元有找，就能吃到美國無骨牛小排、香煎白蝦／草蝦、松阪豬等食材，還有湯品、沙拉跟蛋糕等，CP值相當高。

另，愛買也同步推出可簡單覆熱即食的冷凍「母親節安心餐」，全台14家門市都可預購，一組2～6人的套餐，包含中式、西式料理和蛋糕，每組688～1,288元，滿足消費者在家也想歡慶母親節的需求。愛買預估，代客料理跟套餐預購活動，可望帶動愛買今年母親節檔期生鮮業績成長至少二成。

愛買表示，愛買量販自2018年起，陸續在板橋南雅店、桃園店、新竹店和台中復興店打造四間「代客料理」量販餐廳，在賣場提供活龍蝦、牛排、松阪豬和海鮮等指定食材「現買、現煮、現食」的服務。

據愛買統計，該服務推出後，由於一道只要加價30元就能吃到現點、現做料理，CP值超高，迄今單月最高曾吸客達1.4萬人，今年第一季代客料理來客數也比前一季成長15％，其中，熱銷餐點前三名依序是「波士頓龍蝦」、「愛爾蘭麵包蟹」跟「挪威空運鮭魚」等海鮮類。

此外，愛買表示，今年推出18款母親節蛋糕預購，其中有15款為量販獨家，並祭出4/15（三）～5/3（日）預購母親節蛋糕滿300元，贈送45元麵包／熟食現金折價券，最高贈送225元，預計今年母親節蛋糕預購量比去年同期年增一成。

(工商 )