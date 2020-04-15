大陸官媒報導，中共中央外事辦主任楊潔篪應約與美國國務卿蓬佩奧通電話，雙方就防疫問題進行溝通。這也是兩人相隔近一個月以來再度通話。

報導稱，楊潔箎表示，自3月27日大陸國家主席習近平與美國總統川普通話以來，中美雙方按照兩國元首重要共識，就抗疫問題保持了密切溝通。下步，中方願繼續同美方分享疫情防控資訊和經驗，開展抗疫合作，同時推動落實二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定。

官方公布的新聞稿中，並未言明蓬佩奧的說法。但值得玩味的是，新聞稿稱楊潔箎是「應約」與蓬佩奧通話，代表是美方主動要和中國溝通。

中美關係因為疫情持續陷入低潮。回顧楊潔箎和蓬佩奧兩人上一次通話是在3月16日，當時中方暗示新冠病毒是由美軍帶進武漢，蓬佩奧與楊潔箎通話時大力駁斥此一傳言，並呼籲北京不要散播虛假訊息。

而近期因為美國疫情愈加嚴峻，加上美國指責中國延誤通報疫情以及把持世界衛生組織等，讓兩國關係更加緊繃。面對美方指控，新華社15日發表文章反擊，川普政府屢屢指責其他國家、世衛組織等「抗疫不力」，乃是意在轉移國內質疑防疫失當聲音。

(工商 )