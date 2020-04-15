新冠肺炎疫情衝擊經濟民生，行政院紓困強推「酷碰券」，堅拒「發現金」。政府態度強硬，不參考世界各國作法、拒絕學者專家及在野黨主張，更不理會民眾真正需求，除了想摸蛤兼洗褲，「紓困」兼「振興」，更令人強烈懷疑其間暗藏政治操作，不願在野黨「搶功」的政治機心。

前總統馬英九最近一再呼籲發現金，被總統府、行政院、綠委一波波政治口水凌厲回擊。已無實權的前總統不過就其經驗，向當局善意建言，何勞執政黨狂嗆猛酸？箇中緣由，足堪玩味。

從方案內容來看，行政院推出的酷碰券，以行動支付為主，民眾必須消費4千元，才能折 1千元，而且酷碰券用途多種，有藝文、觀光、住宿等等，擺明強迫民眾消費。問題是，不談行動支付尚不普遍，因疫情而放無薪假、失業的百姓越來越多，為柴米油鹽的錢事發愁，都快沒飯吃了，哪有閒錢看藝文、觀光等消費？

政府說，若發現金，民眾會把錢存起來，不會拿來消費，還說除了酷碰券，也會針對勞工提供定額紓困金。但既為紓困，還要限制民眾支配用錢？已洩露「振興為主，紓困為輔」的真意圖；所謂勞工紓困，申請、審查等程序複雜繁瑣，又如何救急？

相形之下，國民黨主張發現金，免申請又可自由支配，便利民眾能救急，還可減少發券、申請的行政成本，且經排富，可照顧1700萬位弱勢及已陷失業或無薪風險的中下階層。整體方案，當然比政院限制多如牛毛、內容一再調整、規定複雜又混亂，且估計只照顧300萬人的紓困方案，更合乎紓困需求。

國內許多產業的確受疫情衝擊，但現階段要的是「紓困」，「振興」則是其次；朱立倫最近就示警疫情對經濟將有三波衝擊，但「目前需緊急紓困，沒有紓困根本不必談振興」。雖然朱也是藍營，但他財經出身且政務經驗豐富，所言諄諄，政府何必當馬耳東風？況且多項民調都顯示，絕大多數民眾都希望發現金，不樂見酷碰券。

政壇已流傳，「發現金」原是民進黨政府在疫情最後階段才要祭出的手段，不料被在野黨先拋出，因此寧願先噴政治口水，也要挾國會多數堅不退讓，不讓在野「搶功」。但對百姓而言，「活下去才是最重要的」；民進黨政府願改發現金，百姓會不感念德政嗎？

(中時 )