不少人都希望自己能一夕致富，但近日一名獸醫在Dcard上透露，自己近日突然繼承了龐大遺產，讓他不曉得該怎麼辦，更慘的是工作的成就感莫名消失。

一名台大畢業的獸醫在Dcard上發文，他表示，今年26歲，當獸醫快兩年，年薪加上年終大概是50萬。在去年12月某天，被父母告知，他們7年前從爺爺那繼承了一筆將近2億的遺產，由於原PO父母有退休俸，用不到這筆錢，所以打算逐步交給原PO。

原PO表示，「以前一直夢想買樂透會中，但真的中了卻不知道怎麼辦」。他無奈地說，4個月過去，除了原本戶頭，其他的錢完全不敢碰，生活依舊，騎機車上班下班，加班沒加班費，最開心的領薪水日，卻突然變得好像有那麼一點怪怪的，成就感正在莫名的消失。這讓他十分徬徨地表示，「到底該不該離職呢？但離職後要做啥呢？到底該怎麼辦呢？」

貼文一出讓大批網友羨慕，但有人就勸他千萬不要離職，「不然人生漫漫，沒有目標或任何成就感也會膩」。

(中時電子報)