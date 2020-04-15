國台辦旗下網站今日發佈一篇名為「說透了！『武統』台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀」的文章，文中提到，在台灣不斷丟失友邦的孤立狀態，若民進黨政府執意推動台獨進程，大陸將會堅決以武力方式實現國家統一。

大陸核戰略專家楊承軍日前發文稱，詳細論述關於武統的諸多細節問題。包括，對台海區域局勢發展的判斷、兩岸統一的必然性、對台鬥爭的思考和建議、武統的6項觸發條件以及武統的準備以及戰後治理等問題。

楊承軍稱，大陸在疫情下仍然關注台灣政府動向，並且做好武統準備。原因在於，民進黨政府就任以來，已經與7個國家斷交，卻對大陸與美國在疫情下展現兩種完全不同的態度，堅持台獨立場，不斷推進去中國化的進程；也因此大陸有必要作出一些反制手段。

另外楊承軍指出，雖川普政府簽署台北法案，但只要大陸啟動武統，美國、日本對台支持將集中體現在情報訊息和武器裝備上，不會為了台灣對中國宣戰，因為他們會顧慮戰爭成本和後果。

有大陸學者指出，多年來，民進黨當局將「和平統一，一國兩制」視為軟弱可欺的目標，反而加速推進「台獨」。而在《反分裂國家法》當中也明確定義了武統的觸發條件，除了包括了台灣政府直接宣布台獨，也包括不宣布的實質台獨。

楊承軍稱，是否已和平方式統一，取決於民進黨政府和美國勢力是否認清形勢。

(中時 )