社群網站爆料公社15日晚間發布一則「一群人拿著衝鋒槍和鐵鎚，暴打男子，男子跪地頭破血流」之影片，經警方發現後，主動循線追查，於15日21時許即迅速將6名犯嫌全數查緝到案，並查扣涉案的空氣槍2把及鐵鎚3把，詢後依法移送偵辦。

社群網站爆料公社15日晚間發布一則「一群人拿著衝鋒槍和鐵鎚，暴打男子，男子跪地頭破血流」之影片。（翻攝自爆料公社）

警方發現網傳暴力討債影片流出後，主動循線追查，速將6名犯嫌全數查緝到案。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

社群網站爆料公社APP15日晚間PO出一段影片，還標明：一群人拿著衝鋒槍和鐵鎚，暴打男子，男子跪地頭破血流，畫面中一群中在私宅中爆打一名男子，畫面流出後警方立即掌握情資主動偵辦。

台中市二分局調查發現，綽號「三粒」之陳姓被害人因積欠綽號「豆漿明」之陳姓嫌犯60萬債務，4月14日晚間，豆漿明率眾前往三粒位於台中市北區之處所協調債務，過程中因口角糾紛，引發陳嫌糾眾毆打被害人，經被害人找友人擔保債務後，眾惡剎才罷休，陳姓被害人並由友人協助送醫，送醫後無大礙已返家休養。

警方也在獲知情資後迅速將豆漿明等6位犯2嫌全數查緝到案，並查扣涉案的空氣槍2把及鐵鎚3把，詢後依法移送偵辦。台中市警察局第二分局分局長蔡元戎呼籲，民眾如有任何糾紛，應循法律途徑，理性協調，如違法使用暴力，警方絕不姑息寬貸，定將迅速查緝，依法究辦。

(中時 )