防疫當前，人際之間要保持社交距離，人心也因言語霸凌相距越來越遠。「反歧視」與「反霸凌」，是民主社會普世價值，但在台灣，只要打著「反中」，一切的歧視與霸凌都被合法化，討伐同根生的台灣人，濫罵他們對台灣不忠誠，形同思想檢查逼迫表態，愛台灣愛得如此狹隘，民進黨是否乾脆修法禁止兩岸交流、禁止通婚、禁止互通有無，假裝中國大陸不存在？

台灣網友罵人的凶暴程度，似有抵擋不住之勢，「仇中」與「愛國心」合理化他們的歧視與霸凌行為。不僅出征國內政治人物，現在直接出國比賽，以歧視口吻稱呼世衛祕書長譚德塞「尼哥」，灌爆新加坡總理夫人何晶臉書，這段時間，國際「看見台灣了」。

令人不解的是，包括歌手蔡依林、NBA球星林書豪、白宮記者團唯一台灣出身的記者張經義，原本我們都視他們為「台灣之光」，但在疫情期間卻變了調，只因他們與中國大陸沾上關係。

仔細看過林書豪的臉書貼文，他主要是感慨新冠肺炎造成亞裔在西方世界被歧視，卻被台灣網軍出征質疑不講「武漢肺炎」，偏要講「新冠肺炎」，是在幫中國大陸說話。

病毒對人無差別，歧視卻會分化人，西方人看亞洲人，根本分不清是大陸人、台灣人、日本人、韓國人或泰國人，川普講「中國肺炎」就是在貼歧視標籤，連西班牙名導阿莫多瓦都看不下去。在歐美已發生多起台灣人被誤為來自大陸，在街頭被毆的不幸事件。

確實，病名要叫什麼不重要，但是當「武漢肺炎」從單純的名字，變成具體的歧視行為時，我們難道不該制止？如果我們姑息這種歧視行為，下一個被霸凌的，可能就輪到我們。

(中時 )