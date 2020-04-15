新冠肺炎疫情衝擊全球，原定5月12日至23日舉行的第73屆坎城影展，日前才宣布延期，本來預計於6月底至7月初進行，不過法國總統馬克宏（Macron）13日宣布，7月中旬之前禁止法國所有大規模人群聚集的節慶活動與演唱會，因此坎城影展也在官網發出聲明，表示原訂計畫不再可行，但也會找尋所有可能性，希望今年能以某種形式舉行，不過疫情尚未減緩，讓外界不看好影展能如期上演。

而就在台灣時間15日晚間，即傳出坎城影展的平行單元「國際影評人週」、「導演雙週」及「ACID」率先宣布取消舉辦。綜合外媒報導，這3個單元共同發表聯合聲明，證實不會加入今年的坎城影展。往年除了坎城影展官方的主競賽外，於影展期間同步舉行的小型競賽影展還包括導演雙週、影評人週、ACID，而這些影展不僅有個別獨立的的競賽獎項之外，還有包含所有影展的參展作品只要符合資格都可以一同參選的酷兒金棕櫚、金攝影機等獎項。

過去導演雙週單元曾多次選映台灣片，包含李安的《飲食男女》是台灣首部在導演雙週放映的開幕片，而徐小明的《少年吔，安啦！》則為該單元首部台灣閉幕片。另外侯孝賢的《尼羅河女兒》、易智言的《藍色大門》、張作驥《黑暗之光》等片都曾在該單元放映。而導演何蔚庭的短片《呼吸》、《夏午》則曾分別選映至國際影評人週、導演雙週單元，其中《夏午》在國際影評人週獲得2項獎項，成為首部在坎城影展獲獎的台灣短片。

(中時 )