國防部提出《刑法》155-1條修正案草案內容。國防部提供

民進黨政府以打「假新聞」之名，行言論控制又一波新攻勢，這次是對準國防軍事範疇，綠委點名國防部送修《刑法》相關修文，對散播假新聞者祭出判刑或罰款，如果是媒體傳播報導，還要加重其刑。在「假新聞」由政府認定之下，這個法絕對是惡法，通過後，對言論自由與新聞自由的侵犯，如同回到兩蔣威權時代。

蔡政府頻在大選前使喚警察「查水表」，以《社會秩序維護法》嚇一嚇老百姓，製造恐懼氛圍，這已違憲侵犯人權，沒想到現又更進一步，竟要《刑法》伺候。民進黨前輩當年為廢除《刑法》100條走上街頭抗爭，是所謂何來？

近年有關國防最大的假新聞就是洪仲丘案，洪案國防部有責，部隊管教出問題，但諸如指軍方隱瞞真象是「國防布」，或是范佐憲士官長如何作威作福包賭包娼之類，事後証實全是假，這些蓄意製造的假新聞，與當時在野的民進黨四處散播，脫不了關係。

依照國防部草擬條文，以後國防事務只有官方說法才是正確，其他都可打成假新聞。如此，獵雷艦弊案、拉法葉艦弊案，諸多軍中不法情事，在媒體剛開始報導，提出合理懷疑時，官方便能以假新聞掩蓋，試問，哪個官員會坦承涉貪？陳水扁A國務機要費，利用機密掩護，編了個情報員在北一女校門口交款的假故事，就是案例。

今天在立院詢答，國防部似有猶豫，反而是綠委催著急速修法上路。這個修法若通過，大陸李文亮醫師吹哨的貼文，如果發生在台灣，一樣被做掉。李文亮只是被查水表，書面警告，台灣比大陸更狠，還要坐牢，究竟誰是威權體制？

政大教授鄭自隆曾在〈法規不要管到新聞倫理〉稱，「台灣不是極權國家，政府無權要求媒體扮演傳聲筒角色，配合政府報導什麼或不報導什麼。」同樣地，在政府認定什麼是假新聞的情況下，祭出刑法打假，就是一言堂，形同國民黨早年威權體制的復辟。

韓國瑜陣營指控警政署狂逼基層打擊假消息，黑韓卻不抓，有立場之分。警政署強調執法並無兩套標準，依法行政。圖中為警政署長陳家欽、右為刑事局長黃明昭。（警方提供／胡欣男台北傳真）

(中時 )