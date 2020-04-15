藍營力促政府發放現金， 蔡英文總統今晚表示，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。受到疫情的影響，政府現階段最重要的工作，就是紓困。等到疫情緩和後，我們也會規畫發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

蔡英文今晚在臉書表示，紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券。受到疫情的影響，政府現階段最重要的工作，就是紓困。在行政院送到立法院的《紓困振興特別條例》修正草案，所追加的預算通過後，我們將會給予：

1.補助受影響的企業，每月每名勞工最高20,000元的 薪資補貼，共3個月。

2.勞保投保24,000元以下的自營業者，每個月10,000元的現金補貼、共3個月，一次發30,000元。

3.減班休息可補貼與基本工資23,800元差額的50％，最高11,000元；受訓補貼的勞工，每小時158元，最高120小時的補助，最高18,920元。

她說，這些都是政府的短期紓困方案，有薪水、最實在，現金協助勞工 。她也要特別說明，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。等到疫情緩和後，我們也會規劃發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。文末也再度標註「紓困是發現金」「振興才加碼酷碰」。

(中時 )