美國總統川普14日表示，他將從各行各業徵召逾200名領袖組成經濟復甦顧問團，成員涵蓋蘋果執行長庫克、沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）與NBA主席席佛（Adam Silver）等，希望聽取他們建言以制定重啟經濟計畫，不讓疫情持續打擊經濟。

此顧問團全名為「偉大美國人經濟復甦團隊」（Great American Economic Revival Industry Groups），成員來自於各領域，包括商界、醫療、政治、運動、農業、國防、金融，同時涵蓋工會與智庫成員。 此團隊不僅包含與川普交情良好人士，包括蘋果庫克、對沖基金Citadel創辦人葛里芬（Ken Griffin）等，亦涵蓋過去曾批評他作為的人，像是前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）與達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）等。

川普亦邀請美國職棒（MLB）、美國職業足球（MLS）與高爾夫協會（PGA）等運動聯盟14位高層加入顧問團，請益重點擺在何時適合復賽。

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