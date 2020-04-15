日本千葉縣犬吠埼海洋公園2018年1月因經營不善倒閉，該海洋公園結束營業後，遺棄數百隻海洋生物在館內，其中有隻日本瓶鼻海豚Honey，牠是世上最孤單的海豚，一直獨居在狹窄的水池中，日前因阻塞性腸炎病逝。

犬吠埼海洋公園（犬吠埼マリンパーク），是在日本千葉縣銚子市一處歷史悠久的水族館，後經311大地震、觀光衰退、建築物老舊等因素，在2018年1月停止營運，但在園區當中，一隻雌性瓶鼻海豚Honey和46隻企鵝、數百種魚類、兩棲類動物等仍被遺棄在此。

整個水族館園區空蕩蕩的。（圖／取自Dolphin Project官網）

Honey是在2005年的日本和歌山縣東牟婁郡太地町的魚獵中所捕獲，牠雖逃過死劫，卻被賣到水族館內，之後便一直被囚禁生活在水池中。

2017年Honey最後的海豚同伴逝世，2018年水族館倒閉，數月以來只有人類餵食，其餘時候都是自生自滅，「孤單」折磨、消耗著牠的生命。鯨豚保護團體Dolphin project接獲投訴曾嘗試買下Honey照顧，卻還是失敗告終。3月29日Honey因為阻塞性腸炎病逝，結束悲慘又孤單的一生。

Honey只能孤單地一直反覆繞著水池。（圖／取自Dolphin Project官網）

Dolphin project曾分享Honey的故事，並沉痛表示，Honey不是世界上唯一一隻孤獨的靈魂、受折磨的海豚，在美國、南韓、海地、印尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、哥倫比亞和巴西等國，許多海豚的情況都與牠類似，呼籲大眾應重視海豚圈養的問題，期望這樣的悲劇不要一再上演。

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(中時電子報)