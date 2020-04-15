高雄市政府15日宣布，因大樹區長3月退休，整體規畫調整區公所人事，共晉升、調動6位主管，罷韓團體Wecare高雄在臉書質疑，罷免即將成案、人事即將凍結前，韓市府透過人事調動，意圖綁架公務人員反罷免；對此，高市新聞局長鄭照新也在臉書發文回擊，區長要退休，當然是一個蘿蔔一個坑，會有正常輪調，罷韓團體根本是以市政停擺為樂，應該向市民道歉。

Wecare高雄臉書發文，表示4月9日高雄市議員們已開記者會質疑外傳韓市府趕在人事凍結前，將大幅度調動人事，恐達百人以上，對照15日市府人事處網站，至少10筆異動宣告生效，再往前4月10日也有7筆人事調動，「接下來的48小時，還會有多少人事調動呢？」

Wecare高雄痛批韓國瑜在即將罷免成案人事權凍結前，還在透過人事權掌控公務人員，意圖綁架公務人員來反罷免。

鄭照新晚間也在臉書回擊，表示區公所區長要退休，就要有人補上，一個蘿蔔一個坑，「We牽拖」偏要扯是「神祕百人調度」，「怎麼不想想，有區長要退休，被政治運動搞到差點無法遞補區長從缺？」

鄭照新反批，「以市政服務停擺為樂，該向高雄市民道歉的，是為了政治不惜停擺高雄運作的你們吧！」他並Hashtag「防疫與市政比鬥爭更重要」、「說care的其實並不care市民」，向罷韓團體嗆聲意味濃厚。

(中時 )