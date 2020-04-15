果粉久等了，期待已久的蘋果平價手機「iPhone SE」已在官網正式登場！爆料達人與分析師預測的說法一一成真。新機要價NT$14500起，比2016年推出的款式更強大卻更便宜，性價比簡直無法抵擋！台灣地區4月17日晚上8點開放預購，4月24日就將開賣！你準備好了嗎？

傳聞已久的第 2 代 iPhone SE，已正式在蘋果官網發表。新機配備 4.7 吋 Retina HD 顯示器，搭配 Touch ID。 第2 代iPhone SE 採用精巧的設計，由裡到外徹底重新打造。全新 iPhone SE 由 Apple 設計的 A13 仿生（A13 Bionic處理器）強力加持，可處理運算需求最高的工作。iPhone SE 還配備了 iPhone 歷來最出色的單相機系統，可發揮包括人像模式在內的各種運算攝影優勢，並且經過精心設計，防潑抗水又防塵。提供三種亮麗色彩：黑色、白色與 (PRODUCT)RED；台灣地區將於 4 月 17 日 (星期五) 起開始預訂，售價僅 NT$ 14,500 起。

「第 1 代 iPhone SE 以它的小巧尺寸、高階效能和實惠價格等種種獨特優勢，廣受眾多消費者的歡迎。全新第 2 代 iPhone SE 奠基於這樣絕妙的創意，並在各個方面有所提升，包括配備我們歷來最出色的單相機系統，可拍攝精彩的照片與影片，但它的價格卻依然令人心動。」Apple 全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 表示：「iPhone SE 配備 A13 仿生領先業界的效能，擁有出色的電池續航力，能以「人像」模式與智慧型 HDR 拍攝令人驚豔的照片，還有立體聲音訊錄製精彩的影片，用來玩遊戲和超快速的網頁瀏覽再適合不過，打造出領先業界的安全功能也一如消費者所期待。總之，我們迫不及待想將 iPhone SE 交到消費者手中。」

iPhone SE 採用航太等級鋁金屬與堅固玻璃材質設計，機身正面以全黑呈現，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 三種外觀可供選擇。背面玻璃外觀有 Apple 標誌的居中設計，並採用七層上色工序製成，以實現精確的色相和不透明度，色彩濃度與同色系鋁金屬邊框相互輝映。它還能防潑抗水又防塵， 防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘。

4.7 吋 Retina HD 顯示器具備「原彩」顯示技術，會根據環境光度調整白平衡。Retina HD 顯示器生動鮮明的廣色域，呈現卓越的色彩精準度，並支援杜比視界（Dolby Vision）與 HDR10 播放。

出乎意料的是，iPhone SE 雖不支援3D Touch（第一代款式也不支援），卻支援了跟iPhone 11系列一樣的觸覺回饋觸控（Haptic Touch），透過長按可進行「快速動作」功能，如瀏覽原況照片（Live Photos）、預覽訊息、重新排列 app 等，以及項目特色選單。

iPhone SE 還配備了用戶熟悉的主畫面按鈕，採用藍寶石水晶設計，十分耐用，並可保護感測器，而鋼環則用於偵測使用者的指紋，以使用 Touch ID。Touch ID 是一種簡單、保障隱私且安全的替代方式，讓你無須輸入密碼就能解鎖 iPhone、使用 iCloud 鑰匙圈填寫密碼、登入 app、授權 App Store 購買以及進行 Apple Pay 交易。

A13 仿生隨著 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 推出，是迄今智慧型手機中最快速的晶片，為 iPhone SE 處理的各種工作提供了非凡卓越的效能。A13 仿生相當適合攝影、遊戲與擴增實境體驗，使每個操作感覺無比流暢。

A13 仿生的設計，以機器學習為重點，具備每秒可進行 5 萬億次運算的專屬 8 核心神經引擎、CPU上的兩個機器學習加速器，以及一個全新的機器學習控制器，實現效能與效率之間的平衡。A13 仿生與 iOS 13 聯手支援使用機器學習和 Core ML 的全新智慧型 app。

A13 仿生專為效率而打造，同時還支援 iPhone SE 出色的電池續航力。iPhone SE 具有支援 Qi 認證充電器的無線充電功能，還支援快速充電，可在短短 30 分鐘內為消費者提供最高可達 50％ 的電量。Wi-Fi 6 和 Gigabit 等級 LTE 提供快如閃電的下載速度。包含 eSIM 的雙 SIM 卡為使用者提供了靈活性，使其可在單一裝置上擁有兩個獨立的手機門號，以便在海外旅遊時或作為公務門號使用。

iPhone SE 配備 iPhone 歷來最出色的單相機系統，該系統配備 1200 萬像素 f/1.8 光圈的廣角相機，並採用影像訊號處理器和 A13 仿生的神經引擎來發揮運算攝影的更多優勢，包括「人像」模式、全部六種「人像光線」效果，以及「景深控制」5。利用機器學習技術和單眼深度估計，iPhone SE 還可以透過前置相機拍攝出令人驚豔的人像照。新一代智慧型 HDR 登上 iPhone SE，可聰明地對畫面中可識別拍攝主體進行補光，進而獲得外觀更自然的影像，具有令人驚豔的亮部與陰影細節。

前置和後置相機上的立體聲音訊錄製和電影級視訊穩定功能，讓影片更有如臨其境的效果。後置相機支援拍攝最高達 60 fps 的 4K 高畫質影片，iPhone SE 現在具備延伸動態範圍，能以最高達 30 fps 來捕捉更多亮部細節。顧客也可以在前置和後置相機上運用「快錄」影片功能，不須切換離開「照片」模式即可錄製影片。透過 iOS 13 先進的「相機」與「照片」功能，這些強大工具使得原生編輯變得更加全面和直覺，不似以往僅可用於編輯照片。

iPhone SE 讓顧客得以運用 Apple 強大的產品、服務和配件生態系統。使用者可以盡情使用 App Store 上將近 200 萬款 app，包括最出色的第三方 app 和眾多 AR 體驗 app；在 Apple TV+ 欣賞全球頂尖影視創作人製作的原創影集、電影和紀錄片；在 Apple Music 串流播放喜愛藝人所帶來的 6000 多萬首歌曲；使用 Apple Pay 以安全且私密的方式購買；顧客也可以在 iCloud 上儲存照片、檔案和聯絡人，並在所有的 Apple 裝置存取這些內容。透過 Lightning 埠，iPhone SE 也相容於超過 25,000 款 Lightning 配件，其中包括相機配件、音訊和揚聲器、底座和 CarPlay 等。

iPhone SE 不負顧客期待，具備領先業界的安全功能，不但能保護隱私並可讓顧客掌控自身的資訊。例如，Touch ID 和安全隔離區可以保護指紋資料、Safari 上的「智慧防追蹤」可以防止廣告主在網站上追蹤使用者，而「照片」則可以利用機器學習能力來整理照片。

iPhone SE 搭載 iOS 13，其軟硬體整合能力不同於其他智慧型手機，可為你帶來順暢無間的體驗。 iOS 13 具有「深色模式」，帶來截然不同的嶄新外觀；「使用 Apple 登入」，更能保障登入 app 與網站的隱私；還有全新的「地圖」體驗，提供更快速且精確的導航。

iPhone SE 將推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14,500 起。顧客也可在apple.com/tw、Apple Store app 及 Apple 直營店，透過折抵換購的方式 ，以每月875元或NT$10,500起的價格購買iPhone SE。iPhone SE 同時也透過 Apple 授權經銷商與特定電信業者供貨 (價格可能不同)。

蘋果原創影集訂閱服務Apple TV+ 可於 iPhone、Apple TV、iPod touch、Mac 及其他平台上的 Apple TV app 提供，亦於線上 (tv.apple.com/tw) 推出，每月 NT$170，7 天免額外付費試用。購買 iPhone SE 的顧客將可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務（需要在購賣後三個月內兌換資格，否則將會失效）。

iPhone SE 將於 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在美國以及 40 多個其他國家和地區的 Apple、Apple 授權經銷商與特定電信業者通路販售。台灣也登上首波開賣國家之列！

(中時電子報)