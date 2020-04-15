有網友詢問K董張國煒在哪，小編幽默回答「他粉低調」 (圖／本報資料照)

新冠肺炎疫情延燒，不論老少紛紛戴起口罩防疫自保，但卻傳出一名國小男童因戴著粉紅色口罩上學遭到嘲笑，為了鼓勵小男童，不僅指揮中心全體戴上粉紅色口罩，朝野不分藍綠也紛紛聲援，總統蔡英文更在臉書表示「顏色不分男女」，張國煒的星宇航空也在臉書貼出一張照片聲援男童，暖哭近2萬網友。

星宇航空15日在臉書PO出照片，除了手持「WE WILL BE FINE」的標語外，全體同仁更是身穿粉紅色制服，並配戴粉紅色口罩，強調「顏色不分性別」、「打破刻板印象」，所有人都能擇其所愛，才是健康的生活。

PO文一出後吸引1.7萬人按讚，底下網友也貼出戴著粉紅色口罩的自拍照聲援：「我不只戴粉色，我還有豹紋」、「男生配粉紅色也很好看」、「這畫面太讓人感動了」、「希望疫情早點落幕，好想搭你們的班機」、「我男生，我愛粉紅色我驕傲」。還有人因為照片中不見張國煒，忍不住詢問「K董在哪」，對此小編幽默表示「他粉低調」

(中時電子報)