新冠肺炎疫情讓美食外送「無接觸服務」需求增，凱基銀行近2個月行動銀行及網路銀行各功能使用率平均提升5成以上，因此，凱基銀行信用卡特別在「無接觸服務」提供傲視同業的現金回饋，美食外送搭配行動支付，全年最多可回饋6000元，在12大網購特店線上刷卡購物享最高10％回饋。

宅在家不想煮飯的凱基卡友，現在可透過三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP刷凱基信用卡付款，消費當月登錄每筆消費享5％回饋，每一外送App每月每戶最高可獲得100元回饋，且各平台分開計算；若再搭配使用Apple Pay、LINE Pay行動支付，每一行動支付每月每戶最高也可獲得100元回饋，累積全年最高可獲6000元回饋，優惠程度堪稱同業之冠。

針對希望接受實體服務的財富管理客戶，凱基銀行預備送出3000份隨身酒精噴霧，並加強人員及營業處所的健康安全防護。期盼保護客戶及同仁的健康，安渡防疫非常時期。

凱基銀行持續整合消費者生活數據軌跡與跨業行為資料，發展跨業大數據數位金融服務，時值防疫期間，數年耕耘的數位金融服務基礎，成效更為突顯。

舉例來說，目前數位通路線上申辦信用卡及貸款的佔比，已達全部申請案件的7成以上；近期網路銀行及行動銀行也完成超過100項功能的優化，加上全新財富管理系統上線，讓客戶透過手機、電腦及電話客服，可直接完成約8成以上的金融服務，防疫時期即使不出門，亦可透過凱基銀行各項數位渠道滿足金融服務需求。

考量客戶近期因防疫必須減少外出，以致日常生活需求也必須仰賴「無接觸服務」，因此凱基銀行全系列信用卡近期針對網路購物、美食外送推出多項優惠方案，首先，即日起至6月底於活動登錄後在momo、Yahoo奇摩、東森購物、博客來、PChome、淘寶…等12大網購通路刷凱基信用卡，每天都有特店享8％或10％回饋；海外跨境網購累積滿額，最高享5％回饋。

(中時 )