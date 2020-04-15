國民黨黃復興黨部人事全部到位！除了主委、書記長及18位支黨部主委之外，黨主席江啟臣至今天已核定8位副主委，包括故行政院長李煥的長女李慶珠以軍眷身分、退役上士陳俊生(陸軍第一士校)以陸軍士官專科學校校友理事長出任。

另6位副主委包括陸軍少將黎賢聖（陸官54期）、海軍少將夏复祥（海官64期）、海軍中將李皓（海官66期）、空軍中將葛熙熊（空官63 期）、空軍中將劉守仁（空官69期）、政戰上校廖念漢（政校28期）。

據指出，金恩慶擔任黃復興黨部主委時，聘7位義務副主委，其中4位為書記長、支黨部主委兼任；在金請辭後，7位副主委總辭。新任主委臧幼俠聘8位義務副主委，都未兼職，其中美麗人生基金會董事長李慶珠是唯一續任者，另不排除再增聘副主委。

8位副主委跨及各軍種、軍眷及將校士官，其中李皓曾任海軍參謀長，也是前程被看好的海軍將領，但2011年突然報請提前退役，軍中一片訝異；2016年他投書媒體，曝露請退的原因，表示當年國防部長高華柱不顧專業，堅持將P-3改隸空軍；自己無力勸阻，也不願為錯誤政策背書，所以選擇退伍明志。

退伍軍人士官社團推薦的陳俊生，現任陸軍士官專科學校校友會理事長，2017年曾陷入榮民榮眷基金會董事長改選風波，是黃復興黨部首位士官級的副主委。

當年7月由退輔會成立的「榮民榮眷基金會」董事長改選，部分官方董事「跑票」，使得榮民代表陳俊生爆冷當選；官派董事兩個月後在臨時董事會發動「突襲」，將新任董事長陳俊生解職，並推舉退輔會副主委李文忠接任。

當年10月國民黨立委呂玉玲在立院質詢「榮民榮眷基金會」董事長改選風波，退輔會主委李翔宙答詢時，指基金會前董事長陳俊生涉及從事組織發展，踰越職掌、行政不中立，因此做處置；受邀列席委員會的陳俊生答詢時反批，「退輔會在各媒體抹黑我」，根本莫名其妙。李、陳隔空駁火，現場煙硝味十足。

國民黨明天上午安排新主委臧幼俠、前主委金恩慶交接佈達典禮，及聘金為黨主席特別顧問，18位支黨部主委將到場觀禮，8位副主委中，包括李慶珠、陳俊生等5位也會到場觀禮。

(中時 )