第73屆世衛大會(WHA)原訂5月17日至21日在瑞士日內瓦召開，但是在新冠肺炎疫情重創下，看來不是延期，就是改成線上虛擬舉行，停辦1年也不無可能。觀察蔡政府最近強硬槓上譚德塞的態度，今年若有召開WHA，不論是實體或虛擬，台灣要想參加，基本上是癡人說夢，甚至可以說，直到2022年7月，譚德塞卸任WHO祕書長之前，都不必肖想出席WHA了。

過去幾年，台灣在推動參與WHA，對國際間往往是說之以理、動之以情，「Taiwan Can Help」並不是因為新冠肺炎疫情才蹦出的口號。只不過，台灣今年可以更大聲喊這句話，或許也是這股爆棚的自信心，改變了對WHO的態度。

台灣聲稱曾經致函WHO，示警病毒會「人傳人」（Human to Human），但WHO有看沒有懂。我方公布電郵完整內容，堅持既有寫隔離需要，即是警示人傳人。這封信，各執一詞，等於徹底撕破臉。

WHO昨列出13點聲明，回應台灣民間刊登《紐約時報》廣告，外交部又火速一一打臉WHO的聲明，兩方樑子結得更大。譚德塞又指控台灣網軍對他語言歧視、發動攻擊，兩邊關係就真的是「回不去了」。

蔡政府這波防疫作戰表現得相當出色，已證明沒有WHO的支援、沒有完整參與WHA，對台灣人民的福祉似乎也沒有太大影響。既然如此，與其低聲下氣去求WHA的門票，還不如硬起來，反正橫豎都是進不去，至少展現出氣勢，在國際上展現聲望，在國內帶動民調。

這也證明了，不管是WHO或台灣，能不能完整參與，從來都不只是全球公衛議題，政治議題才是核心。

(中時 )