今年土城首波開案的是板橋大坪數豪宅建案代表之一的馥華集團，在疫情衝擊下，逆勢創造搶購佳績，客戶以馥華建設的粉絲居多。僅規劃98戶和2店面，甚至還在潛銷期間，短短2天就接到超過300多組的預約賞屋。

看好六都行政區中以新北市土城區的空屋率最低，看準土城潛力與換屋商機，深耕新北市四十年的馥華集團此次獨家推出2-3房小坪數的「馥華城真」。

低調奢華的馥華城真外觀，特別設置側車道，以避免風水上的忌諱。圖/中時電子報攝

建案以石材、玻璃、隔柵與木質紋理鋁板勾勒建築獨特的外觀，再由「方極景觀」設計規劃融入安縵京都的雅靜內蘊，量少質青的隱逸美學，富含日式庭園風的景觀森林迎接進入接待大廳，利用天井的規劃，達到視覺的延伸。迴廊動線的公設，不但一目了然、自由進出，還可以做獨立隔間。

馥華城真除接待大廳外，還有交誼廳、沙發區、健身房、撞球區、兒童遊戲區、閱讀區、休憩區、鋼琴區與棋盤室等9大公設，完全傲視重劃區相同規模個案規劃。

從閱讀區與設有吧檯的休憩區看出去就是獨有的秘密後花園。

日式庭園風格的秘密後花園。圖/中時電子報攝

擁有飯店式的規劃，目的就是讓住戶感到舒適與放鬆。除此之外，首度有建案同時滿足「鑽石級綠建築」、「黃金級智慧建築」、「抗震6級」，三大居住安心指標，就是大家望眼欲穿的馥華城真。真正落實節能減碳新科技：省水30%、省電20%、減碳40%。

應用網路、監測設備及系統整合等技術，讓建案達到自我感知、分析及回應的功能。不但有6台8公尺即可辨別的人臉辨識技術，在建案的電梯與兒童遊戲區皆採用新風系統進行空氣濾淨、除菌。甚至利用e-tag與QR Code控管訪客進出。白天都不在家的你也不用擔心，宅配包裹與信件也是利用雲端APP進行收發。

位於土城暫緩重劃區，基地鄰近裕民商圈、家樂福商圈，面積達601坪，全案規劃地上15層、地下４層，每層7戶共98戶和2店面，共有2電梯。

家中有長輩或是行動不便者，注意囉！馥華城真特別規劃3-6樓共5戶的無障礙空間，是打造孝親房的最佳選擇。

格局規劃2房24、26坪與3房36、39坪，24坪的客廳面寬超過３米，且與餐廳空間連貫可自由調整，主臥空間可做長達８呎大衣櫃。36坪客廳電視櫃深度3米可配置L型或4+1人座沙發，主臥有4件式衛浴。室內廚具使用國內極具質感與格調的品牌Doris德瑞思廚飾，還附有洗碗機、炊飯收納，在三餐的準備上更省力。３房規劃皆有2間衛浴，在戶外的陽台，採光與通風上都非常講究。

馥華城真鄰近多處校區與公園，又有運動中心和綜合體育場及土城醫院。圖/中時電子報攝

前棟距40-50米，左右棟距也有10幾米，在這高樓四起的土城暫緩重劃區，還有這麼完整的棟距及視野，是非常難能可貴的。

更別說，建案隔壁就有UNIQLO和藏壽司，距離北交流道僅1分鐘車程、距離海山站僅5分鐘車程，未來又有萬大線經過(LG10站300米)，無論是在生活機能或是交通上都十分便利。

馥華集團的粉絲們、熱愛土城的你，敬請鎖定馥華城真開賣時間，千萬不要錯過！這可是連半夜都有可能大排長龍的馥華集團呢！

(中時電子報)