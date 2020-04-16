人稱「不敗教主」的存股達人陳重銘最近在臉書發文，自曝這波股災中，他買了170張元大台灣高股息（0056），並表示股市輸家往往是沒有定見的散戶，看著傳聞就跟著恐慌，提醒投資人要提升自己的判斷力，否則只會成為別人的提款機。

陳重銘曾經是一位低薪的流浪教師，後來靠著存股投資術，累積3000多萬元身價，每年領取的股利更超過百萬元，幾乎是一般雙薪家庭的年收入。

陳重銘14日在臉書發文，表示0056這一波大跌下來，進場買了170張。他說，在3月股災恐慌時，剛好有達人發文，提到0056因為大跌，今年有可能不配息，引起市場一陣恐慌，他就趁便宜買進。

陳重銘表示，股市輸家往往是沒有定見的散戶，隨波逐流，看著文章就跟著恐慌，低價賣出來讓別人撿便宜！不要怪達人跟媒體誤導你，網路的世界都是以「吸引眼球」跟「曝光」為第一，就是要點閱數跟流量。但重點還是多讀書，增加自己的判斷力，股海在走，知識要有，要建立正確的觀念，不然只會成為別人的提款機，並強調「0056真的是一隻容易賺錢的股票，真心推薦。」

若以3/19今年低點21.45元估算，陳重銘大約砸了364萬在該檔ETF上。元大高股息（0056）今天終場上漲0.42元，收在26.47元，創下一個月新高。

(中時電子報)