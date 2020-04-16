台灣央行3月宣布降息1碼，國銀紛紛調降房貸利率，引發租屋族轉向開始考慮買房的話題，對此，景文科技大學財務金融系副教授章定煊在臉書表示，自己也想過會不會因為利息支出比租金支出低去買房子，但後來看了一些學術文獻，發現這件事好像是不成立的。

章定煊指出，各國都有租金乘數（房價/租金）越來越高的現象，租金在買房決策當中關聯不大，租金跟利息比較決定要不要買房也不存在，文獻提到，租房子使用權會受到限制，買房還是有能力的話優先選擇。

章定煊分析，降息在住宅部門對於自住客來說，能否降低購屋門檻其實影響不大，重點倒是放在會不會因為貨幣氾濫導致購屋放款成數可以增加。若是對當包租公的置產客來說，一種是租金只要能應付維護成本就好，另外一種是貸款買房後，以收租為主要收益，若利率降低將是一大利多。

章定煊也提到，除了租金與利息的問題外，還要考慮未來處分房屋的損益，以及預測從購入到處分中間的期間，租金與利率的變動走勢，但這牽扯的關係太深，幾乎會進行財務試算的，只有大型的商用不動產或是土地開發案。

也因如此，章定煊表示，降息所造成的資金氾濫，大型金融機構或財團手握大筆廉價資金，最容易吸納這些資金的就是土地，高雄開發區土地標售，本來預期脫標7成，結果全壘打，南山人壽以312億元搶下世貿三館土地地上權，都是很有指標性的結果，後續的大型土地標售案結果很值得觀察。

(中時電子報)