美國面對新冠病毒威脅，在確診以及死亡人數皆排名全球最多，此一嚴峻局面是否讓今年爭取連任的總統川普陷入苦戰？根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）14日公布的民調顯示，川普的施政滿意度比過去一周上升5個百分點，但在登記選民心目中，川普稍微落後篤定代表民主黨出線參選的前副總統拜登。

路透社報導指出，這份於13至14日進行的民調顯示，大眾當下最為關注的議題自然是正肆虐全美的防疫問題，比起經濟、健保或移民議題更為重要，而在這一方面，更多民眾認為拜登（Joe Biden）更可以領導國家度過危機。

民調指出，全美約45%的成人表示支持滿意川普施政表現，48%認同他處理疫情的方式，比起上一周相同的民調分別增加5個和6個百分點。不過，由於川普在過去數周內支持度起伏不並，仍很難說川普是否真的獲得民眾支持。這份民調是在全美在新冠病毒威脅之下，全國民眾幾乎都被迫居家自保之下做出的。美國至今已超過60萬人確診，死亡人數超過25000人。

民調也詢問選民「當11月選舉時，什麼是最重要的決定因素」，有32%的人表示是在這場疫情之後，幫助國家復甦的計畫；另外有21%民眾認為是經濟21%說是候選人經濟方面的觀點；13%說是健保；5%指移民議題。另外，約有52%受訪者認為相較於川普，拜登是更合適應對疫情的人選，而48%認為是川普；在管理美國醫療體系上，57%認為拜登比較合適，43%則偏向川普。

不過，在最初低估疫情衝擊後，川普開始接連在疫情記者會上展現其好鬥一面，雖然大肆砲轟批評他的記者，但也贏得了關注；同時間媒體也多半關注各州政府應對疫情措施，讓拜登在鎂光燈前的舖光率大減，只能偶時接受媒體訪問對疫情看法，一度被媒體認為在疫情中，意外淪為邊緣人。

受到疫情衝擊連帶影響美民主黨總統初選進度。至今拜登唯一的對手桑德斯（Bernie Sanders）上週宣布退選、並公開支持拜登，而美國前總統歐巴馬也於14日正式替曾任他的副手拜登背書，讓雖然未正式受到提名的拜登，篤定成為今年民主黨總統參選人。

(中時電子報)