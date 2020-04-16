雞有很多種價錢自然也不能一概而論！一名網友在逛市場時聽到老闆喊著「最後雞腿便宜賣」，他好奇過去詢問了一下價錢「210」網友因為感覺太貴而轉身離去，沒想到在他們走了幾步路卻聽到老闆大聲嚷嚷「年輕人就是沒錢啦！」他上網公布老闆的行為，引發網友熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，自己在桃園某市場逛街，聽到老闆說最後雞腿便宜賣，他好奇去詢價後因為覺得太貴所以沒有要買，沒想到在原PO離開10步之後，老闆卻大聲喊著「唉沒辦法啦！年輕人就是沒錢啦！」讓他當下相當不以為然心裡想著「 就你這樣做生意 祝你生意興隆啦！」他在網上要網友評評理「一隻雞腿便宜賣210？算貴吧」

雞腿價錢有人覺得貴，有的人覺得合理！都屬正常，不過網友認為老闆的比較可議之處是「態度」，網友認為「多少錢都不是重點 這種態度就不應該，買賣不成仁義在 真的不需要在那邊酸言酸語，他有錢怎麼不會自己帶回家吃就好？有差這支雞腿沒賣出去嗎？」、「貴不貴一回事，老闆做生意的態度，我也不會光臨。」、「不管有沒有錢買，不管是不是不懂行情都不需要這樣吧⋯⋯再說也只是問價錢而已！很多是把人家的商品當玩具玩的，那種沒品的奧客就很欠酸」；也有網友表示自己去光顧過，表示「我買過他的雞腿跟外面便宜的比滿大隻的確實價位不便宜不過肉質真的蠻好吃的你不買老闆這樣說真的很不ok...這樣再好吃的肉也打壞自己生意了」

(中時電子報)