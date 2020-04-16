針對報導提及高雄市長韓國瑜親信幕僚建議他辭職避開罷免案，國民黨新北市議員葉元之直指，讓他覺得匪夷所思，因這不就代表認輸了嘛，不就代表一定會被罷免掉，才要辭職。至於韓營原本冷處理罷韓，最後會忽然變熱，聽說是因為很多高雄市議員都是主戰派所致。

葉元之在政論節目《新聞面對面》中表示，針對罷韓事件，他們的策略一定是冷處理，如果不是冷處理，韓國瑜不會忍這麼久。大家都看不透韓突然要提訴訟，變成比較強硬的做法，應該是他接受一些高雄市議員的建議。李佳芬或是韓冰想要幫韓國瑜，這是人之常情，看到自己的先生、自己的爸爸遭受這樣的打擊，絕對會想要幫忙。

葉元之透露，走法律戰是誰做的決定，應該還是韓國瑜自己做的決定，那為什麼他之前一直想要冷處理，最後會忽然變熱，聽說很多高雄市議員都是主戰派，包括高雄市議會延會；其實韓國瑜他們本來也不希望延會，韓國瑜最近也花了很多時間在了解市政或是緊盯市政，就是要利用這個議會質詢機會，好好地對答如流，來凸顯他的市長風範，大家就會對他改觀。

葉元之指出，報導提及，有人說韓國瑜旁邊的親信幕僚建議他，「不然你辭職，才能夠保有一個氣息，留得青山在、不怕沒柴燒」。葉元之對此並不認同，並直言「那你就認輸了嘛，就代表你一定會被罷免掉，你才要辭職。」

(中時電子報)