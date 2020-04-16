新加坡總理夫人何晶轉貼台灣14日0新增確診的新聞，卻是留下一句「Good show」，這一句英文讓許多網友看了又暴動了，討論也「各自表述」。有人說何晶是在酸呀，連宅神朱學恒也說何晶看來餘怒未消啊，不然「怎不是說Good job ?而要用Good show ?」對此，中華大學講座教授杜紫宸看完笑吐一句話，「別再鬧事了，再鬧就把臉丟到英國去了 ～」

何晶14日及15日接連在臉書上發了多個與台灣有關的PO文，她分別2次轉貼台灣新冠肺炎0確診新聞，第一次寫下「Good show」。何晶英文PO文又引爆網友討論，有人認為何晶就是在酸，因為把「Good show」翻譯為「精彩的表演」。

宅神朱學恒也在臉書上評論，「看來餘怒未消啊，Good show is not good job... 演的好不是幹的好」他還酸說「洗版贏來的和平不是真的和平、筆戰換來的道歉不是真的道歉」。

杜紫宸在臉書上對此事件表達看法，他先是貼上劍橋詞典的「Good show」翻譯「太好了，真棒」。杜紫宸說「各位網路大大，別再鬧事了，再鬧就把臉丟到英國去了 ～人家老太太稍微秀一下文言文 ( old-fashioned English )，你便破功了 ...」。

(中時電子報)