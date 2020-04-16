原PO表示，晚上八點還看到貨架上滿滿的衛生紙，直呼衛生紙之亂終於結束了。他也表示來逛賣場的民眾也都自動保持一定安全距離防疫 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

新冠肺炎疫情延燒，各類民生物品幾乎都被搶購一空，為了防疫，好市多也祭出1卡只帶1人、體溫37.5度以上不得入場政策，一名網友昨晚(15日)前往好市多購物，踏入賣場後讓她感動不已，直呼台灣人終於醒了。

一名網友在臉書《發文到 Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一系列照片，表示晚上8點去逛高雄中華店，貨架上不但疊滿了衛生紙，連先前搶購的廚房紙巾也都擺得滿滿的，直呼「衛生紙之亂終於平息了」。

原PO補充，除了貨架上滿滿的衛生紙外，人潮明顯減少許多，民眾們也都很有防疫觀念，排隊時自動保持一定安全距離，可以悠哉地逛著賣場，工作人員也隨時隨地進行清潔、擦拭消毒水。

不少網友紛紛留言：「其實亂的不是衛生紙，是人心」、「台灣人終於醒了」、「其實真的不知道為何要搶衛生紙」、「這樣就對了」，但也有網友表示：「羨慕，晚上的台中沒有衛生紙...」、「只是剛好補貨而已吧...」、「台南還是很難買到衛生紙」、「妳一PO文明天又要被下架了...」。

(中時電子報)