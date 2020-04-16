已經傳出謠言即將發售的全新蘋果iPhone SE新一代，終於在台灣時間的昨（15日）於官網上突然推出，採用了全新的A13仿生晶片以處理需求更高的運算工作，還有4.7吋的Retina HD顯示器，同時維持了1200 萬像素、f/1.8光圈的單鏡頭廣角相機，而且更保留了不少果粉熱愛的Touch ID解鎖系統，定價僅1萬4500元起，可說是相隔4年後終於再次推出的親民iPhone。

全新的iPhone SE搭載了A13仿生晶片，能夠快速處理遊戲、拍攝等工作。（蘋果官網）

而此次全新的iPhone SE比2016年版的螢幕稍微大了一點，採用了4.7吋Retina HD顯示器，配備了「懷舊及熟悉」的Home按鈕，也就是使用者可繼續使用不少果粉希望保留的Touch ID解鎖系統，在硬體上則使用了比原來蘋果現最低階的iPhone XR更高級的A13仿生晶片，能夠順利及快速地處理的各種工作、拍攝，電池續航力也長達13小時，同時支援Qi認證充電器的無線充電功能，可在30分鐘內充電至50％的電量。

全新的iPhone SE被蘋果稱為「iPhone 歷來最出色的單相機系統」。（蘋果官網）

在拍攝方面因有A13仿生晶片，以及新一代智慧型HDR的加持下，在「人像」、6種「人像光線」效果、「景深控制」下，都能拍下滿意且媲美雙或3鏡頭的照片，而且影片也支援4K影片拍攝，難怪iPhone SE也被蘋果稱為「iPhone 歷來最出色的單相機系統」。

蘋果發表了全新iPhone SE，推出64GB、128GB、256GB 3個版本，並有黑、白及（PRODUCT）RED 3色可選，台灣定價為1萬4500元起。（蘋果官網）

而全新的iPhone SE將推出64GB、128GB、256GB 3個版本，並有黑、白及（PRODUCT）RED 3色可選，台灣定價為1萬4500元起，明（17日）晚上8時於官網開放預定，預計將於24日起在美國以及40多個其他國家和地區的 Apple、Apple 授權經銷商與特定電信業者通路販售，而同樣將享有1年免費的Apple TV+訂閱服務。

(中時 )