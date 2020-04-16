中基協：3月底私募基金管理規模破14兆人幣 03:022020/04/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中基協公布到3月底止，大陸私募基金管理規模破14兆人幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國證券投資基金業協會15日發佈私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報顯示，截至2020年3月底，存續備案的私募基金共8萬5071檔，較上月增加1690檔，單月成長2.03％。其中值得注意的是，整體管理基金規模突破14兆元（人民幣，下同）關卡，來到14.25兆元，較上月增加3599.1億元、月成長2.59％。 據新浪財經報導，另看到協會存續登記私募基金管理人2萬4584家，較上月存量機構增加57家，單月成長0.23％。 (旺報 ) #基金 #私募基金 #私募 #管理 #增加 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎延燒 家扶海外服務還教怎麼洗手 11:512020/04/12 生活 防疫期搶到培訓再領2萬補助？交通部：有限制 09:262020/04/13 生活 《基金》16周來最大淨流入 美股基金上周狂吸143億美元 16:312020/04/13 財經 新冠肆虐全球 國安基金決定繼續護盤至疫情結束 18:182020/04/13 財經 新北「安心即時上工」供千時薪職缺 首日326人搶登記 19:072020/04/13 生活 抗疫勝利組 富坦美政府基金 唯一正報酬 04:102020/04/14 投資理財 陸Q1進口美豬增6.4倍 大豆增2.1倍 11:252020/04/14 兩岸 維他露基金會贈千箱運動飲料 鼓勵弱勢童多運動 15:062020/04/14 生活 陸私募基金收購英國晶片廠 被打回票 15:492020/04/14 財經 《金融》國銀中小企新增放款 2月增近347億元 08:012020/04/15 財經 兩岸熱門新聞 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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