中國證券投資基金業協會15日發佈私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報顯示，截至2020年3月底，存續備案的私募基金共8萬5071檔，較上月增加1690檔，單月成長2.03％。其中值得注意的是，整體管理基金規模突破14兆元（人民幣，下同）關卡，來到14.25兆元，較上月增加3599.1億元、月成長2.59％。

據新浪財經報導，另看到協會存續登記私募基金管理人2萬4584家，較上月存量機構增加57家，單月成長0.23％。

(旺報 )