大陸福州一向也是大陸台商關鍵群聚地之一，福州市商務局15日宣佈，將分期投放總額1.5億元（人民幣，下同）消費券，以促進城市消費回暖，其中包含通用消費券1.2億元、汽車專項補貼3000萬元等。

據《人民日報》報導，福州市首輪預計發放160萬份消費券，全體在福州的人員包括外地到福州人員均可申領，先到先得。

而消費券使用範圍，將囊括在福州行政區範圍內的線下全行業實體商家，包括餐飲、商超便利、休閒娛樂等消費場所。

(旺報 )