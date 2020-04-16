台商重鎮促消費回暖 福州發1.5億人幣消費券 03:022020/04/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福州將發1.5億人民幣消費券促進消費。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸福州一向也是大陸台商關鍵群聚地之一，福州市商務局15日宣佈，將分期投放總額1.5億元（人民幣，下同）消費券，以促進城市消費回暖，其中包含通用消費券1.2億元、汽車專項補貼3000萬元等。 據《人民日報》報導，福州市首輪預計發放160萬份消費券，全體在福州的人員包括外地到福州人員均可申領，先到先得。 而消費券使用範圍，將囊括在福州行政區範圍內的線下全行業實體商家，包括餐飲、商超便利、休閒娛樂等消費場所。 (旺報 ) #消費券 #福州 #消費 #福州市 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 消費券救內需 04:102020/04/13 論壇廣場 發現金紓困？學者：區分受害勞工可以考慮 12:102020/04/13 生活 比照各國發現金？龔明鑫：不是齊頭式的發 00:122020/04/14 財經 藍促發現金紓困 才是超前部署 00:512020/04/14 生活新聞 紓困是否「發現金」談不攏 商總：要有飯吃才能活 16:552020/04/14 財經 挺第一線醫護！社區關懷協會贈補給 23:122020/04/14 生活 商總：有飯吃，才有活下去的機會 04:102020/04/15 財經要聞 紓困振興應發現金 04:102020/04/15 時論廣場 政院駁馬英九未發現金 馬辦：蔡英文曾主張發現金 10:522020/04/15 政治 業績掉5成也要挺醫護 台南2旅宿業捐300份餐點給奇美醫 12:452020/04/15 生活 兩岸熱門新聞 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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