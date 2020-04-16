新冠肺炎全球延燒！世衛秘書長譚德塞今（15日）表示對此感到「遺憾」，WHO正在檢視撤資金影響，並將與合作夥伴一起填補任何財務缺口。同時譚德塞也在個人推特上指出，WHO目前關注阻止新冠病毒大流行，「已沒有時間可浪費了」。

Live from WHO Headquarters - COVID-19 daily press briefing 15 April 2020

新冠肺炎疫情席捲全球，美國受創最重！截至15日，美國就有超過60萬例確診，3萬人病歿！美國總統川普14日表示，將暫停金援WHO，看它究竟是如何因應新冠肺炎疫情大流行的。他指控WHO，對疫情嚴重處置失當，並隱瞞了病毒的擴散，甚至說「人人都知道發生了什麼事」。

世衛秘書長譚德譚德塞今日在日內瓦總部記者會表示，對美國決定停止向WHO提供資金的決定「感到遺憾」，他強調，美國是WHO長期好友，期盼它（美國）會持續下去。如美國確定斷金援，WHO將與合作夥伴一起填補任何財務缺口。

譚德譚稍早也在個人推特上指出，對於新冠肺炎疫情蔓延全球，目前WHO現在聚焦在阻止新冠病毒大流行及拯救更多人性命，「WHO已沒有時間可以浪費了」。

(中時電子報)