大陸演員陳學冬演出《小時代》系列電影裡的「周崇光」爆紅後，他外型帥氣，讓他成為高人氣流量藝人，但他渾厚乾淨的嗓子卻鮮有人知，等待十年，他推出首張個人專輯《孤獨學》，日前拍攝首波同名主打歌〈孤獨學〉MV，由金曲獎導演鄺盛執導。

拍攝大隊與陳學冬在12月寒冬，上山下海四處奔走，遠赴各處廢墟與郊外。MV裡可看見陳學冬從風化後的泥沙裡緩慢甦醒，為了呈現唯美的「時光流沙覆顏」畫面，工作人員一次又一次自陳學冬頭上臉上覆蓋大量風沙，陳學冬說：「導演不停提醒我，非要我演出強烈的窒息感。我很想張嘴大喊：『導演！我已經吞了好幾口沙，真的快窒息啦！』首次跟鄺盛導演合作，可以感受到他真的很逼人。」

而陳學冬從小便是合唱團一員，12歲那年進入變聲期，音樂老師因為他的聲音與別人不一樣，要他退出合唱團，深深傷害他愛唱歌的心靈，此後2年他決心封嗓，沒有開口唱過歌，沒想到反倒因為2年保養期，他的低音特別渾厚乾淨，他一路堅持夢想考進上海音樂學院音樂劇系，卻沒想到後來成了演員入行，盼推出音樂作品，讓大眾耳目一新。

他說：「入行之後，除了我的粉絲之外，所有的人都不知道我會唱歌，很多人覺得我只是長了一張好看的臉，質疑我沒有努力過，就達到今天的成就，全部的東西都得來的很容易…所以我就想用這樣一張專輯，讓大家知道，即使我不拍戲，我還有我的嗓子，這是我用20年的時間磨出來的，我覺得是時候要讓喜歡我的人、不喜歡我的人，包括我自己，來作一張專輯」。

(中時 )