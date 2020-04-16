新冠肺炎疫情延燒，截至15日，全球確診數已突破200萬例，加上經濟數據慘不忍睹，銀行財報不如預期。儘管美國總統川普喊5月1日復工，美股早盤大跌逾530點，終場道瓊工業指數下跌445點。

美國商務部15日表示，3月份零售銷售額跌幅達8.7%，創下1992年政府開始追蹤此數據最低的最大跌幅，相較之下前月僅減少0.4%；美國工業生產跌幅6.3％也創74年來最慘數據。

相關經濟分析顯示未來前景面臨嚴峻考驗，也讓投資人擔憂，美股早盤大跌逾530點，終場道瓊工業指數下滑445.41點或1.86%，以23504.35點作收。標準普爾指數跌62.7點或2.2%，收2783.36點。科技股那斯達克指數下跌122.56點或1.44%，收8393.18點。

新冠肺炎疫情將衝擊全球經濟前景，歐洲3大股市下挫逾3%。倫敦FTSE 100指數下挫193.66點或3.34%，以5597.65點作收。法蘭克福DAX 30指數跌416.8點或3.9%，收在10279.76點。巴黎CAC 40指數下跌170.19點或3.76%，收4353.72點。

(中時電子報)